Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασαν έντονα τις μεταφορές ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στην Ρωσία. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υπουργοί εξωτερικών των τριών χωρών κάνουν λόγου για ευθεία απειλή σε βάρος της Ευρώπης.

«Η πράξη αυτή είναι μια κλιμάκωση εκ μέρους και των δύο, του Ιράν και της Ρωσίας και μια απευθείας απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση και των τριών χωρών που κοινοποίησε το υπουργείο.

Οι τρείς χώρες θα προχωρήσουν άμεσα σε πρωτοβουλίες για να ακυρώσουν τις διμερείς συμφωνίες με το Ιράν στον τομέα των αερομεταφορών, καλώντας το Ιράν να διακόψει άμεσα κάθε είδους υποστήριξη του προς την Ρωσία στον πόλεμό της με την Ουκρανία.

We strongly condemn #Iran’s export and #Russia’s procurement of Iranian ballistic missiles. This is a further escalation of Iran’s military support to Russia’s war of aggression against #Ukraine.

Full Foreign Ministers’ statement 🇩🇪🇫🇷🇬🇧👇 https://t.co/HXKnUbmsaY

— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) September 10, 2024