Η McGraw Hill ανακοίνωσε την σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με την Binary Logic, ηγέτιδα εταιρία στην Εκπαίδευση στον Τομέα της Πληροφορικής και των ΤΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η σύμπραξη σημειώνεται προκειμένου να συνεργαστούν οι δύο πλευρές για να ενισχύσουν την πρόσβαση σε αξιόπιστα εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών στην Πληροφορική και ΤΠΕ, με τη McGraw Hill να γίνεται ο αποκλειστικός διανομέας των κορυφαίων λύσεων της Binary Logic στις αγγλόφωνες αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.

Έτσι οι μαθητές σε όλο τον κόσμο θα αξιοποιήσουν τις πλατφόρμες και το περιεχόμενο της McGraw Hill για να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες τους στον τομέα της Πληροφορικής και ΤΠΕ. Αξιοποιώντας την εμβέλεια της McGraw Hill, περισσότεροι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα βασικά εκπαιδευτικά υλικά Πληροφορικής της Binary Logic – το μοναδικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών μικτής μάθησης για τις τάξεις K-12 που έχει αναγνωριστεί με το ISTE με Seal of Alignment του International Society of Technology in Education.

Η προσφορά θα παρέχει ευέλικτες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της Πληροφορικής και ΤΠΕ στην τάξη σε κάθε βαθμίδα και θα βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματισμού και ρομποτικής. Η νέα συνεργασία θα επιτρέψει επίσης στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν μια ευρεία γκάμα εξειδικευμένων προγραμμάτων σπουδών που καλύπτουν σημαντικούς τεχνικούς και επαγγελματικούς τομείς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο προγραμματισμός και η κυβερνοασφάλεια, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Η γκάμα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών πόρων της Binary Logic σε αυτόν τον τομέα συμπληρώνει τέλεια τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών της McGraw Hill για τις αγορές K-12 και επαγγελματικής εκπαίδευσης παγκοσμίως,» δήλωσε ο Anthony Lorin, Πρόεδρος του McGraw Hill International Group. «Γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό για τους μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες στο λογισμικό και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας και την ακαδημαϊκή κοινότητα για να γίνουν ψηφιακοί πολίτες του μέλλοντος. Η δημιουργία αυτής της συνεργασίας, μας επιτρέπει να προσφέρουμε σχετικές και ενδιαφέρουσες λύσεις σε έναν αυξημένο αριθμό επιστημονικών πεδίων σε παγκόσμιες αγορές, όπου βλέπουμε αυξανόμενη ζήτηση από εκπαιδευτικούς. Είμαστε ενθουσιασμένοι να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα σχέση με μια εταιρεία της οποίας η δέσμευση στη βελτίωση της εκπαίδευσης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε διάφορα περιβάλλοντα αντικατοπτρίζει τη δική μας.»

«Η συνεργασία με τη McGraw Hill αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Binary Logic,» δήλωσε ο Γιάννης Μαλκογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος του MM Educational Group, στο οποίο ανήκει η Binary Logic. «Η παγκόσμια εμβέλεια και η ισχυρή παρουσία της στον εκπαιδευτικό τομέα παγκοσμίως και ιδιαίτερα στην εκπαιδευτική κοινότητα των ΗΠΑ θα ενισχύσει την ικανότητά μας να παρέχουμε εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας για την Πληροφορική και ΤΠΕ σε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτή η συνεργασία δεν θα ενισχύσει μόνο την ικανότητά μας να υποστηρίζουμε την σχολική και την επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι μαθητές παγκοσμίως είναι εφοδιασμένοι με τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για επιτυχία στον σημερινό κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία. Είμαστε ενθουσιασμένοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με μια εταιρεία που μοιράζεται τη δέσμευσή μας για την προώθηση της εκπαίδευσης και την επίτευξη ουσιαστικών μαθησιακών αποτελεσμάτων.»