Όλα είναι πιθανά σ’ έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Ακόμη και γκολ από τερματοφύλακα σε τερματοφύλακα! Συνέβη στον πρώτο αγώνα της ΑΕΚ με την αρμένικη Νόα στο Ερεβάν για τον γ’ προκριματικό του Conference League.

Στο 67′ ο Τσαντσάρεβιτς γέμισε προς το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, ο Στρακόσα άφησε την μπάλα να σκάσει, δεν υπολόγισε την πορεία της και με άνεμο ευνοϊκό αυτή κατέληξε στα δίχτυα της Ένωσης που βρέθηκε να χάνει με 2-1 κι ενώ είχε προηγηθεί (0-1).

Ognjen Čančarević, FC Noah’s goalkeeper, took a shot from his own goal and put it into the net to make it 2-1 for FC Noah against AEK.

Yes, you heard it right. FC Noah’s goalkeeper scored.

With 15 minutes left to go, AEK are currently down 2-1. 🚨pic.twitter.com/haLEs90qsB

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) August 6, 2024