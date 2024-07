Ανέκαθεν το grand prix του Βελγίου για τη Formula 1 είναι συναρπαστικό. Ενίοτε δε και άκρως επεισοδιακό. Ο χαρακτήρας του επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά με την ανατροπή της νίκης του Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός πιλότος τερμάτισε μεν πρώτος, αλλά εκ των υστέρων αποκλείστηκε για παραβίαση των κανονισμών.

Τι συνέβη και ο Λιούις Χάμιλτον τον διαδέχθηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου;

Η Mercedes του Ράσελ μετρήθηκε κατά 1,5 κιλό ελαφρύτερη από το κατώτερο επιτρεπτό όριο βάρους και οι αγωνοδίκες επέβαλαν την προβλεπόμενη ποινή.

Η ανατροπή αυτή καθυστέρησε να επιβεβαιωθεί, διότι οι τεχνικοί έφοροι διαπίστωσαν εκ των υστέρων πως δεν είχαν αντλήσει όλη την ποσότητα καυσίμου από το μονοθέσιο του Άγγλου. Κατά την πρώτη μέτρηση η W15 ήταν εντός το νόμιμου ορίου των 798 κιλών. Όταν έγινε αντιληπτό το λάθος τους και η διαδικασία επαναλήφθηκε το βάρος του μονοθεσίου έπεσε στα 796,5 κιλά.

Ευνοημένος από την εξέλιξη αυτή δεν ήταν μονάχα ο Χάμιλτον που κέρδισε την 105η νίκη της καριέρας του. Ήταν κι ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren, ο οποίος αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισε ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari.

Επίσης οι Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις και Κάρλος Σάινθ, Σέρτζιο Πέρες, Φερνάντο Αλόνσο, Εστεμπάν Οκόν και Ντάνιελ Ρικιάρντο κέρδισαν από μια θέση στη βαθμολογούμενη 10άδα.

Ήταν η πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια που ο νικητής ενός grand prix έχασε τη νίκη του με τέτοιον τρόπο. Το 1994 και στον ίδιο αγώνα ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε αποκλειστεί λόγω της υπέρμετρης φθοράς που είχε διαπιστωθεί στο δάπεδο της Benetton που οδηγούσε.

Ο Ράσελ προσπάθησε να μείνει ψύχραιμος, ελπίζοντας σε καλύτερες ημέρες. Είχε προλάβει να ξεμεθύσει από τη σαμπάνια που είχε καταναλώσει παραλαμβάνοντας το τρόπαιο!

Heartbreaking… We came in 1.5kg underweight and have been disqualified from the race.

We left it all on the track today and I take pride in crossing the line first.

There will be more to come.🏆💙 pic.twitter.com/6RfucAqPyF

— George Russell (@GeorgeRussell63) July 28, 2024