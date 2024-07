Στο Στρασβούργο πραγματοποιείται αυτή την ώρα, η συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου με αντικείμενο την εκλογή Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σημαντικές πιθανότητες επανεκλογής της νυν Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει το πρόγραμμά της για την επόμενη πενταετία στην ομιλία της, εν όψει της κρίσιμης ψηφοφορίας.

Το έργο της Επιτροπής τα επόμενα πέντε χρόνια θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση μιας πραγματικής Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης τονίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της υποψήφιας για δεύτερη θητεία στην προεδρία της Κομισιόν.

«Πρώτη μας προτεραιότητα θα είναι η ευημερία και η ανταγωνιστικότητα. Αυτό ξεκινά με το να κάνουμε τις επιχειρήσεις ευκολότερες και ταχύτερες. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη εμπιστοσύνη. Θα διορίσω έναν αντιπρόεδρο για να συντονίσει αυτό το έργο», είπε αρχικά.

I will appoint a Vice-President to coordinate this work. pic.twitter.com/DhWXusxreC

Less bureaucracy, more trust.

This starts with making business easier and faster.

Our first priority will be prosperity and competitiveness.

«Οι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν οικονομικά προσιτά σπίτια. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο -για πρώτη φορά- θα διορίσω έναν Επίτροπο με άμεση ευθύνη για τη στέγαση. Και θα αναπτύξουμε ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Στέγασης», σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

People are struggling to find affordable homes.

This is why – for the first time – I will appoint a Commissioner with a direct responsibility for Housing.

And we will develop a European Affordable Housing Plan. pic.twitter.com/Sen9r8jAkk

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2024