Μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα (26/6) στην επαρχία Κόμι, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός των εννέα βαγονιών είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών. Δεν παρείχε όμως λεπτομέρειες για τον αριθμό ή τη σοβαρότητα αυτών των τραυματισμών.

Σε αναρτήσή του, πάντως, στο Telegram το κανάλι Mash έκανε λόγο για τουλάχιστον πέντε τραυματίες, ενώ σημείωσε ότι η κακή κατάσταση των γραμμών μπορεί να συνέβαλε στο ατύχημα.

JUST IN: Several passengers injured after train derails in Russia’s Komi Republic pic.twitter.com/mS9xg7X9Ki

— BNO News (@BNONews) June 26, 2024