Το 1998 ο 19χρονος -τότε- Ομάρ Μπιν Ομράν έπεσε θύμα απαγωγής, την ώρα που πήγαινε στη σχολή του στην Αλγερία. 26 χρόνια μετά βρέθηκε στο σπίτι του απαγωγέα του, το οποίο απείχε μόλις 100 μέτρα από το πατρικό του!

Βίντεο δείχνει τον 45χρονο Ομάρ να βρίσκεται σε έναν χώρο που μοιάζει με μαντρί και να μην μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει σύμφωνα με τη New York Post. Ο 61χρονος, που κατηγορείται ότι τον απήγαγε, έχει τεθεί υπό κράτηση.

Οι ερευνητές φέρεται να ειδοποιήθηκαν από την οικογένεια του θύματος, αφού ο αδελφός του υπόπτου, σε μια ανάρτηση στα social media, ενώ τσακώνονταν για κληρονομικά θέματα, είπε ότι εκείνος εμπλέκεται στην απαγωγή.

Η Εθνική Χωροφυλακή άνοιξε εκ νέου την έρευνα για την απαγωγή και ερεύνησε το σπίτι του άνδρα, στο οποίο βρήκε τον Ομάρ σε μια καταπακτή που βρισκόταν κάτω από άχυρο στο πάτωμα.

Ο φερόμενος ως απαγωγέας έχει επίσης κατηγορηθεί ότι σκότωσε τον σκύλο του θύματος, ο οποίος παρέμενε γύρω από το σπίτι του υπόπτου για έναν ολόκληρο μήνα μετά την εξαφάνιση του Ομάρ. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με αλγερινά μέσα ενημέρωσης, άφησαν το πτώμα του σκύλου μπροστά από το σπίτι της οικογένειας του Ομάρ. Πιστεύεται ότι το άτυχο ζώο είχε δηλητηριαστεί.

