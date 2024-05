Δε μας κάνει η Γερμανία; Πάμε Ισπανία. Η Οντίν Λιναρδάτου στο νέο podcast του «Βήματος», « Ok, Yes! Ok, Yes! Πάει η Ευρώπη για εκλογές » μας αναλύει μια θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των φοιτητών.