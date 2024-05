Χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο του Gatwick στο Λονδίνο όπου σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί ο νότιος τερματικός σταθμός. Έντονη είναι η ανησυχία ότι ο συναγερμός θα προκαλέσει καθυστερήσεις στις πτήσεις.

Ταξιδιώτες άρχισαν να ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο στα social media από τις ουρές που άρχισαν να σχηματίζονται στο αεροδρόμιο. Οι ταξιδιώτες δήλωναν μπερδεμένοι καθώς κανείς δεν τους είχε ενημερώσει για το τι συμβαίνει. «Το προσωπικό είναι ανίδεο, δεν υπάρχουν πυροσβέστες» ανέφερε ένας.

@Gatwick_Airport fire alarm sounded and whole terminal evacuated! Any idea what’s going on? pic.twitter.com/d4lH3JdgtT

— Ellie (@eotphonehome) May 9, 2024