Ο πρώτος άνθρωπος ασθενής, στον οποίο εμφυτεύτηκε ένα τσιπ εγκεφάλου από τη Neuralink φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως και είναι σε θέση να ελέγχει ένα ποντίκι υπολογιστή χρησιμοποιώντας τις σκέψεις του, αποκάλυψε ο ιδρυτής της startup Ίλον Μασκ.

«Η πρόοδος είναι καλή και ο ασθενής φαίνεται να έχει αναρρώσει πλήρως, με νευρικές επιδράσεις που γνωρίζουμε. Ο ασθενής είναι σε θέση να μετακινήσει ένα ποντίκι γύρω από την οθόνη απλώς με τη σκέψη του», έγραψε ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter).

