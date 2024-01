Ο ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης Λι Τζε-μιουνγκ μαχαιρώθηκε στον λαιμό σήμερα καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφος στην πόλη Μπουσάν, λιμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας, όπως μετέδωσε το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Φωτογραφία του πρακτορείου εικονίζει τον 58χρονο πολιτικό πεσμένο στο έδαφος, με μαντίλι να καλύπτει το τραύμα του.

Μάλιστα υπάρχει και ένα σοκαριστικό βίντεο όπου καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι στον ηγέτης της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης.

BREAKING: South Korean opposition leader Lee Jae-Myung stabbed at press conference, current condition unknown. #SouthKorea #LeeJaeMyung #stab #stabbing pic.twitter.com/vbjtXskNdS

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης συνελήφθη επιτόπου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ εξέφρασε σήμερα την «έντονη ανησυχία» του μετά την «απαράδεκτη» επίθεση με μαχαίρι στην Μπουσάν εναντίον του ηγέτη του αντιπολιτευόμενου Δημοκρατικού Κόμματος Λι Τζε-μιουνγκ, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο ανακοίνωση Τύπου των υπηρεσιών του.

Ο κ. Λι υπέστη τραύμα στον λαιμό στην επίθεση με μαχαίρι καθώς μιλούσε σε δημοσιογράφους και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, κατά τις πρώτες πληροφορίες έχοντας τις αισθήσεις του.

South Korean opposition leader Lee Jae-myung was stabbed during a visit in Busan.

He was conscious en route to a nearby hospital. pic.twitter.com/sL5wGCdvLY

— Global: Military-Info (@Global_Mil_Info) January 2, 2024