Οι Ισραηλινοί στρατιώτες θα πλήξουν στόχους της Χαμάς όπου και αν τους βρουν, ακόμη και στη νότια Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται η χερσαία επιχείρηση στον βορρά του πολιορκημένου παλαιστινιακού θύλακα.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την επιχείρησή μας. Θα γίνει οπουδήποτε υπάρχει η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου και του νότου» της Λωρίδας, είπε ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων. «Θα γίνει κατά τη στιγμή, τον τόπο και τις συνθήκες που θα είναι καλύτερες για τον στρατό», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera, το Ισραήλ προχώρησε σε χτύπημα κατά σχολείου στον παλαιστινιακού θύλακα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει μεγάλος αριθμός νεκρών.

Τουλάχιστον 12.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ αυτών 5000 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.

Την ίδια ώρα, η παλαιστινιακή υπηρεσία που διαχειρίζεται τον τερματικό σταθμό της Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου με τη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι παραδόθηκαν 17.000 λίτρα καυσίμων στον παλαιστινιακό θύλακα για τις γεννήτριες της εταιρείας τηλεπικοινωνιών.

Την Πέμπτη, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel έκανε γνωστό ότι διακόπτει όλες τις υπηρεσίες της, λόγω έλλειψης καυσίμων. Νωρίτερα σήμερα το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ έδωσε την άδεια σε δύο βυτιοφόρα να μεταφέρουν καθημερινά καύσιμα στη Γάζα, προκειμένου να ικανοποιήσει «ένα αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο ισραηλινός στρατός σαρώνει τον καταυλισμό Αλ Σάτι. Οι μάχες είναι σκληρές για να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής.

Ο καταυλισμός Αλ Σάτι, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ήταν το κύριο προπύργιο της Χαμάς, η βάση από την οποία το τάγμα αλ Σάτι εφόρμησε κατά των κιμπούτς του νοτίου Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ το Ισραήλ δεν σταματά να δημοσιεύει βίντεο με τα ευρήματα πυρομαχικών και τούνελ.

IDF operations in Gaza overnight:

🔺Troops located a school in which Hamas terrorists were hiding and elimated them. They confiscated multiple weapons found at the school.

🔺In other operations, troops located technological equipment, ammunition and weapons, including… pic.twitter.com/7XCRCfkEY9

— Israel Defense Forces (@IDF) November 17, 2023