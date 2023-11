Σχολείο και νοσοκομεία όπου είχαν αναζητήσει καταφύγιο άμαχοι που προσπαθούσαν να σωθούν από τους ακατάπαυστους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας υπέστησαν χθες πολύνεκρα πλήγματα, δήλωσαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που έχει πλέον μπει στην 36η ημέρα του, δεν έχει τελειωμό.

Παράλληλα χθες, οι ισραηλινές αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον απολογισμό των θυμάτων της αιφνιδιαστικής επίθεσης στο ισραηλινό έδαφος που διέπραξε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα την 7η Οκτωβρίου, στους περίπου 1.200 νεκρούς.

Σε αντίποινα για την επίθεση αυτή, το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο για να «αφανίσει» τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, και σφυροκοπεί ακατάπαυστα τον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος είναι βυθισμένος σε καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Η Χαμάς ανέφερε χθες πως τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στο συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα, στην πόλη της Γάζας, όπου το σύστημα υγείας έχει «γονατίσει», σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Footage for white phosphorus being used against residential areas adjacent to al-Shifa Hospital in Gaza Strip. pic.twitter.com/8PEKase1b1

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 11, 2023