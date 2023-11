Καταυλισμό στη Λωρίδα της Γάζας βομβάρδισαν ισραηλινές δυνάμεις με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι, ενώ τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία κάνουν λόγο και πολλούς εγκλωβισμένους.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κοντά σε σχολείο του ΟΗΕ μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό.

«Τα πτώματα 27 μαρτύρων περισυνελέγησαν, υπάρχουν επίσης πολλοί τραυματίες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο Ασράφ αλ-Κίντρεχ. Ο απολογισμός αυτός δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή επί του παρόντος.

Στις εικόνες που μετέδωσε το AFPTV, η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου, διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα που κείτονται στο έδαφος, μπροστά από το σχολείο, μέσα στο οποίο είχαν καταφύγει πολλοί εκτοπισμένοι του πολέμου που μαίνεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Δεκάδες εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με το Associated Press δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Massive distraction and dozens of civilian victims in a new massacre in the Bureij refugee camp middle of the Gaza Strip.#FreePalestine #غزة_تنتصر #Gaza #Gaza_Genicide pic.twitter.com/qXeeX18uB5 — The Muslim (@TheMuslim786) November 2, 2023

#Video / Israeli airstrike wiped out an entire residential square in (Block 4) of the Bureij refugee camp in the central Gaza Strip. pic.twitter.com/8t9m74fYZe — Omar Hamayel (@HamayelOmar) November 2, 2023

Ισραήλ: Εισαγωγή καυσίμων στην Γάζα, μόνο για νοσοκομεία

«Εδώ και πάνω από μια εβδομάδα μας λένε ότι τα καύσιμα στα νοσοκομεία θα τελειώσουν και δεν τελείωσαν» υποστήριξε ο αρχηγός του επιτελείου των IDF αντιστράτηγος Herzi Halevi, ο οποίος ωστόσο δήλωσε σε δημοσιογράφους, ότι θα επιτραπεί η εισαγωγή καυσίμων στην Γάζα, για χρήση στα νοσοκομεία.

«Ελέγχουμε καθημερινά την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Τα καύσιμα θα μεταφερθούν, με επίβλεψη, στα νοσοκομεία και θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εξυπηρετήσουν τους στρατιωτικούς στόχους της Χαμάς».

Το Ισραήλ, εν μέσω συνεχών προειδοποιήσεων για ελλείψεις σε καύσιμα που θα παραλύσουν τα νοσοκομεία και άλλες κοινωνικές υποδομές, ισχυρίζεται ότι η Ισλαμιστική οργάνωση τα χρησιμοποιεί για τις επιχειρησιακές της ανάγκες.

«Η Χαμάς μπορεί να επιστρέψει τα καύσιμα που στάλθηκαν στα νοσοκομεία από την UNRWA, και τα έκλεψε», ανέφερε πρόσφατα ο εκπρόσωπος των IDF Ντάνιελ Χαγκάρι.

Πλοία-νοσοκομεία ζητά από άλλες χώρες το Ισραήλ για παροχή βοήθειας στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει ζητήσει από χώρες να στείλουν πλοία-νοσοκομεία για τη νοσηλεία των τραυματισμένων Παλαιστινίων που θα λάβουν την άδεια να βγουν από τη Λωρίδα της Γάζας περνώντας στο αιγυπτιακό έδαφος, δήλωσε ο ισραηλινός πρεσβευτής στο Βερολίνο.

Σε συνέντευξή του στο δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο του Ισραήλ (Kan), ο Ρον Πρόσορ δήλωσε ότι τέτοιο αίτημα έχει διατυπωθεί προς τη Γερμανία και προς άλλες χώρες, επιβεβαιώνοντας το σενάριο που παρουσίασε ο ραδιοφωνικός σταθμός, σύμφωνα με το οποίο οι τραυματίες από τη Γάζα θα επιβιβάζονται σε πλοία-νοσοκομεία στο λιμάνι Αλ-Αρίς της Αιγύπτου κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν ξέρω ακόμη αν θα γίνει. Το ζητήσαμε. Υποθέτω ότι συζητείται. Υπάρχει μια τάση εδώ στην Ευρώπη για παροχή βοήθειας για ανθρωπιστικούς λόγους καθ’ οιονδήποτε τρόπο», είπε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.

Η Γαλλία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι στέλνει το πλοίο Tonnere στην Ανατολική Μεσόγειο σε αποστολή για την υποστήριξη των νοσοκομείων της Γάζας.

Το Tonnere διαθέτει 70 κλίνες και δύο χειρουργικές αίθουσες.

