Την απελευθέρωση μιας ομήρου στη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ

Βίντεο που κυκλοφορεί σε ΜΜΕ δείχνει την επανένωσή της με τη γιαγιά της, μετά τη διάσωσή της από τις δυνάμεις του Ισραήλ. Η γυναίκα με έντονη συγκίνηση αγκάλιαζε και φιλούσε ξανά και ξανά την εγγονή της.

The moment Ori Megidish, who was kidnapped by Hamas on 7/10 was reunited with her grandmother ❤️

We will do everything we can to bring the rest of our families home. #BringThemHome

