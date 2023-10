Μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου έξω από το σπίτι της βρέθηκε χθες Σάββατο 21/10 η 40χρονη επικεφαλής εβραϊκής συναγωγής στο Ντιτρόιτ, Σαμάνθα Γουόλ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS Detroit.

Ο θάνατος της Γουόλ, συμβούλου στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος και επικεφαλής της συναγωγής Isaac Agree, επιβεβαιώθηκε από την εβραϊκή κοινότητα μέσω ανάρτησης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και θλιμμένοι στο άκουσμα του αδόκητου χαμού της Σαμάνθα Γουόλ, προέδρου του συμβουλίου μας. Επί του παρόντος, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αλλά θα τις κοινοποιήσουμε όταν είναι διαθέσιμες» αναφέρει η ανακοίνωση της εβραϊκής συναγωγής.

«We are shocked and saddened to learn of the unexpected death of Samantha Woll, our Board President. At this point we do not… pic.twitter.com/ZpzfMv8FJ4

Η αστυνομία του Ντιτρόιτ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δολοφόνου, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του εγκλήματος.

«Η Σαμ ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει», έγραψε η γενική εισαγγελέας του Μίσιγκαν, Ντέινα Νέσελ, σε ανάρτησή της στο Twitter. «Συντετριμμένη» δήλωσε από την πλευρά της η Ελίσα Σλότκιν, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, για την οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν η Σαμάνθα Γουόλ.

I am shocked, saddened and horrified to learn of Sam’s brutal murder. Sam was as kind a person as I’ve ever known. She was driven by her sincere love of her community, state and country. Sam truly used her faith and activism to create a better place for everyone. pic.twitter.com/gIYRP4USaj

