Διαδήλωση έξω από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ αλλά και στο εσωτερικό του πραγματοποίησε χθες πλήθος Αμερικανο-Εβραίων ακτιβιστών, με την αστυνομία να προχωράει και σε 300 συλλήψεις.

Οι διαδηλωτές, ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν «οι Εβραίοι λένε κατάπαυση του πυρός τώρα», κάθισαν χειροκροτώντας και τραγουδώντας στο πάτωμα στη ροτόντα του κτιρίου γραφείων της Βουλής των Αντιπροσώπων Cannon και κρατούσαν αφίσες με μηνύματα όπως «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» και «Θρηνήστε τους νεκρούς, και αγωνιστείτε για τους ζωντανούς».

HAPPENING NOW: Hundreds of American Jews are holding a sit-in at Congress — and we won’t leave until Congress calls for a ceasefire in Gaza. As thousands of U.S. Jews protest outside, over 350 are inside, including two dozen rabbis, holding prayerful resistance. pic.twitter.com/H0b2ort6fa

— Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 18, 2023