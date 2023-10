Διορία να εγκαταλείψουν το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχει δώσει το Ισραήλ στους Παλαιστινίους μέσω δύο ασφαλών οδών διαφυγής. Όλα δείχνουν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για μια χερσαία επέμβαση των ισραηλινών δυνάμεων στον παλαιστινιακό θύλακα. Σκοπός τους θα είναι να εξοντώσουν την ηγεσία της Χαμάς και να απελευθερώσουν τους δεκάδες ομήρους που πήραν μαζί τους οι μαχητές της οργάνωσης το περασμένο Σάββατο όταν αιφνιδίασαν τον ισραηλινό στρατό και πραγματοποίησαν την αιματηρή εισβολή τους.

Πρόκειται όμως για μια ρεαλιστική στρατιωτική αποστολή και πώς οι αξιωματούχοι του Ισραήλ θα την φέρουν εις πέρας; Αυτό αναρωτιέται σε ανάλυσή του το βρετανικό BBC υπογραμμίζοντας ότι ο στρατός με τα τεθωρακισμένα θα πρέπει να επιχειρήσει στον πυκνοκατοικημένο αστικό ιστό της Γάζας και να διεξάγει μάχες από πόρτα σε πόρτα με απρόβλεπτες συνέπειες για τον άμαχο πληθυσμό που δεν θα προλάβει να εγκαταλείψει τους οικισμούς.

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η Γάζα θα γίνει πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων γι’ αυτό και το Ισραήλ ζητά την απομάκρυνση των αμάχων. Το 2014 ισραηλινά τάγματα πεζικού είχαν υποστεί βαριές απώλειες από αντιαρματικές νάρκες, ελεύθερους σκοπευτές και ενέδρες. Ο φόβος αυτός είναι και τώρα υπαρκτός καθώς η χερσαία επίθεση έχει σχεδόν προαναγγελθεί και οι ένοπλοι της Χαμάς αποκλείεται να μην έχουν κάνει αντίστοιχη προετοιμασία ώστε να προκαλέσουν και τώρα σημαντικές απώλειες. Άλλωστε γνωρίζουν άριστα την περιοχή και κυρίως το διαβόητο δαιδαλώδες δίκτυο των υπόγειων στοών.

Έτσι στο Ισραήλ αντιλαμβάνονται ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει μήνες για αυτό και έχει ήδη παρουσιαστεί ένας αριθμός εφέδρων που φτάνει τις 360 χιλιάδες. Το ερώτημα είναι πόσο καιρό μπορεί το Ισραήλ να συνεχίσει την εκστρατεία του χωρίς διεθνή πίεση για να υποχωρήσει. Η Γάζα μετατρέπεται γρήγορα σε «κολαστήριο», προειδοποίησε η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ. Ο απολογισμός των νεκρών αυξάνεται- η παροχή νερού, ενέργειας και καυσίμων έχει διακοπεί, και τώρα ο μισός πληθυσμός καλείται να εγκαταλείψει μεγάλες περιοχές.

«Η κυβέρνηση και ο στρατός αισθάνονται ότι έχουν την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας – τουλάχιστον των δυτικών ηγετών. Η φιλοσοφία είναι »ας κινητοποιηθούμε, έχουμε άφθονο χρόνο», λέει ο Yossi Melman, ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους του Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και πληροφοριών. Αλλά αργά ή γρήγορα ο ίδιος πιστεύει ότι οι σύμμαχοι του Ισραήλ θα επέμβουν αν δουν εικόνες ανθρώπων να λιμοκτονούν.

UPDATE: As of this time, the IDF has confirmed that over 120 civilians are being held captive in Gaza by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/AT75iC8TmY

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023