Για τους περισσότερους ο χρόνος είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό. Ο λόγος απλός, αν αναλογιστούμε ότι μοιραζόμαστε τον χρόνο μας με αυτούς που αγαπάμε: την οικογένεια, τους φίλους, κάνοντας το αγαπημένο μας χόμπι ή δουλεύοντας.

Προφανώς δεν θέλουμε τυπικές υποχρεώσεις να διαταράσσουν τον πολύτιμο χρόνο μας. Μία τέτοια υποχρέωση θα μπορούσε να είναι και το σέρβις του αυτοκινήτου μας ή μία έκτακτη επισκευή που θα μας… βγάλει εκτός προγραμματισμού.

Ειδικά για τις τελευταίες περιπτώσεις και για να μην διαταράσσεται η… ηρεμία μας ξεχωρίζει η δωρεάν υπηρεσία Pick Up and Redelivery που προσφέρουν οι Jaguar και Land Rover, με παραλαβή του αυτοκινήτου από το χώρο του πελάτη προς το συνεργείο και επιστροφή του μετά την ολοκλήρωση του σέρβις ή της επισκευής.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία προσφέρεται ανεξαιρέτως στους ιδιοκτήτες όλων των μοντέλων Jaguar, Range Rover, Defender, και Discovery χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον πελάτη εντός 50 χιλιομέτρων απόσταση από το επίσημο σημείο σέρβις.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία προσφέρεται ως ένα από τα premium services που προσφέρουν τα εν λόγω πολυτελή brands, τα οποία μεταξύ άλλων προσφέρουν και πενταετή εγγύηση, κάτι που ισχύει για τη μεν Jaguar από πέρσι ενώ πλέον (από 1η Σεπτεμβρίου 2023) είναι διαθέσιμη και σε όλα τα μοντέλα της Land Rover.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η πενταετής συνδρομή Incontrol Remote, ενός έξυπνου συνδυασμού αυτόματων κλήσεων έκτακτης ανάγκης και δυνατότητας απομακρυσμένης αλληλεπίδρασης με το όχημά σας από οπουδήποτε.

Τόσο η υπηρεσία Pick Up and Redelivery όσο και η πενταετής εγγύηση δεν αποτελούν μεμονωμένες παροχές. Αντίθετα, αποτελούν τμήμα της συνολικής αντίληψης του ομίλου JLR (Jaguar, Range Rover, Defender, Discovery) για πνευματική ηρεμία του πελάτη (peace of mind). Σε αυτή ακριβώς τη λογική εντάσσονται και τα Service Plans των brands του ομίλου, τα οποία μπορούν να αγοραστούν από τον πελάτη είτε κατά τη στιγμή της αγοράς του αυτοκινήτου του, είτε αργότερα, επιλέγοντας χρονική διάρκεια και χιλιόμετρα.

Η δυνατότητα επιλογής ως προς τη χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι από 24 έως 60 μήνες και ως προς τα χιλιόμετρα έως 100.000 χλμ. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι προαιρετικό και διατίθεται αποκλειστικά μέσω των Επίσημων Συνεργατών της μάρκας.

Στα προτερήματα των Service Plans περιλαμβάνεται το γεγονός ότι ο πελάτης προπληρώνει το συνολικό κόστος των προγραμματισμένων service που θα χρειαστούν στο χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Το κόστος έχει υπολογιστεί βάσει των τρεχουσών τιμών, εξασφαλίζοντας ότι η όποια μελλοντική προσαύξηση σε ανταλλακτικά και εργασία δεν θα τον επηρεάσει.

Επιπλέον, το κόστος μπορεί να ενταχθεί στο συνολικό πρόγραμμα χρηματοδότησης του αυτοκινήτου και να επιμεριστεί στο μηνιαίο μίσθωμα σε περιπτώσεις leasing, ενώ παράλληλα δίνονται οι επιλογές εξόφλησης είτε σε δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, είτε εφάπαξ.

Τέλος, το πρόγραμμα συνοδεύει το αυτοκίνητο, ακόμη και σε περίπτωση μεταβίβασης σε νέο ιδιοκτήτη ενώ όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και λιπαντικών.