Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 3/10 στο Morgan State University στη Βαλτιμόρη μετά από αναφορές για πυροβολισμούς και πολλά θύματα όπως μετέδωσε το Fox News.

Η γενική αστυνομική διεύθυνση της Βαλτιμόρης (BPD) ανέφερε στο Twitter ότι επενέβη για να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση που προκάλεσε ένοπλος, ο οποίος άνοιξε πυρ σε κοιτώνα του πανεπιστημίου. Κάλεσε μάλιστα τους φοιτητές να βρουν ασφαλές καταφύγιο και να αποφύγουν την περιοχή.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο υπάρχουν «πολλά θύματα», ωστόσο ο αριθμός τους δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Το Morgan State University είναι πανεπιστήμιο όπου ιστορικά φοιτούν κυρίως Αφροαμερικανοί και αυτή τη χρονική περίοδο έχει περίπου 9.000 σπουδαστές.

BPD and MSU officials are asking concerned family members to avoid the campus area. They may report to the Safeway parking lot at 4401 Harford Road. A BPD Officer will be available at that location. pic.twitter.com/qu1PiREYBP

— Morgan State University (@MorganStateU) October 4, 2023