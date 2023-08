Αύξηση 20% του αριθμού των επισκεπτών του είδε ένας ζωολογικός κήπος στην επαρχία Ζετζιάνγκ της ανατολικής Κίνας και γι’ αυτό φταίει ένα βίντεο, που έγινε viral, με πρωταγωνιστή την Άντζελα, μια αρκούδα.

Όσοι είδαν το βίντεο υποστήριξαν ότι η αρκούδα έμοιαζε πάρα πολύ με άνθρωπο και δεν σταμάτησαν να αναρωτιούνται μήπως το ζώο δεν ήταν αληθινό, αλλά ήταν κάποιος υπάλληλος του ζωολογικού κήπου που την υποδυόταν. Αυτό που σχολίασαν όσοι είδαν το βίντεο ήταν ότι τα πόδια της αρκούδας ήταν λεπτά και οι πτυχές της στο τρίχωμα την έκαναν να μοιάζει με άνθρωπο.

Κάποιοι ταξίδεψαν από μεγάλη απόσταση προκειμένου να δουν τι πραγματικά συμβαίνει. «Αφού είδαμε το βίντεο στο διαδίκτυο, πήραμε ειδικά το τρένο υψηλής ταχύτητας από το Suzhou για να έρθουμε να δούμε την αρκούδα. Ταξιδέψαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες το βράδυ για να φτάσουμε εδώ. Οι αρκούδες είναι τόσο χαριτωμένες» είπε ένας επισκέπτης σύμφωνα με το Reuters.

«Αν αυτό είναι ψεύτικο, του αξίζει Όσκαρ ειδικών εφέ» δήλωσε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Weibo.

Ο ζωολογικός κήπος προσπάθησε να διαψεύσει όσα λέγονται στον επίσημο λογαριασμό του στο WeChat καθώς και σε συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι η Άντζελα «σίγουρα δεν είναι άνθρωπος».

«Ο ζωολογικός μας κήπος είναι κυβερνητικός, οπότε τέτοιου είδους καταστάσεις δεν θα συνέβαιναν» δήλωσε εργαζόμενος. «Η θερμοκρασία το καλοκαίρι είναι σχεδόν 40 βαθμοί, αν φορέσετε μια γούνινη στολή, σίγουρα δεν θα μπορούσατε να αντέξετε περισσότερο από μερικά λεπτά χωρίς να ξαπλώσετε» ανέφερε.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων PETA δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δείχνει πώς όλα τα ζώα του ζωολογικού κήπου, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αρκούδας, θα πρέπει να μεταφερθούν σε καταφύγια και καταφύγια άγριας ζωής που «δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των ζώων».

A zoo in China insisted this is a sun bear on its hind legs and not a human in a suit – even though many cast doubt. https://t.co/Iepk8YzGho pic.twitter.com/y4LtXLKFxh

— CBS News (@CBSNews) August 1, 2023