Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσαν μετά τη σημερινή συνάντησή τους στις Βρυξέλλες ότι η Άγκυρα θα ψηφίσει την Ελλάδα για την υποψηφιότητά της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος και η Αθήνα από την πλευρά της θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Nikos Dendias’la görüştük.Deprem ve tren kazasından sonraki dayanışmayı sürdürüyoruz. Bazı adaylıklarımızı karşılıklı olarak destekleme kararı aldık.

Met w/@NikosDendias. We continue our solidarity after earthquake & train accident.Agreed to mutually support our candidacies.🇹🇷🇬🇷 pic.twitter.com/sSKcEMMiDQ

