COVID-19: Nέο «αναίμακτο» τεστ αντισωμάτων

Η νέα ελάχιστα επεμβατική μέθοδος ανίχνευσης αντισωμάτων ενάντια στoν SARS-CoV-2 μπορεί να οδηγήσει στην αναίμακτη ανίχνευση και πολλών άλλων νόσων, σύμφωνα με τους ερευνητές. CREDIΤ: Institute of Industrial Science, The University of Tokyo

Ερευνητές στην Ιαπωνία ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο ανίχνευσης αντισωμάτων για τον ταχύ και αξιόπιστο εντοπισμό του SARS-CoV-2 η οποία καταργεί την ανάγκη λήψης αίματος, όπως ανέφεραν στην επιθεώρηση «Scientific Reports». Η (αρκετές φορές) αναποτελεσματική ανίχνευση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2 έχει επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην παγκόσμια απόκριση στην πανδημία της COVID-19 – μάλιστα το υψηλό ποσοστό ασυμπτωματικών κρουσμάτων που εκτιμάται ότι φθάνει ως και το 40% καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη σωστή αποτύπωση της πανδημικής κατάστασης. Οι περιορισμοί της ευρύτερα χρησιμοποιούμενης μεθόδου Καμπανάκι για ηλικίες άνω των 65 – Η μειωμένη μυϊκή μάζα σχετίζεται με ταχύτερη έκπτωση της γνωσιακής λειτουργίας Σήμερα η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος εντοπισμού των κρουσμάτων αφορά τη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος. Ωστόσο η εφαρμογή αυτής της μεθόδου έχει περιορισμούς όπως το μεγάλο διάστημα που απαιτείται για την εξαγωγή αποτελεσμάτων (4 έως και 24 ώρες), το υψηλό κόστος καθώς και η ανάγκη για εξειδικευμένο εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό – όλοι αυτοί οι περιορισμοί καθίστανται ακόμη σημαντικότεροι στις υπό ανάπτυξη χώρες. Η ανίχνευση αντισωμάτων σε δείγμα αίματος Υπάρχει όμως και μια εναλλακτική και συμπληρωματική μέθοδος για την επιβεβαίωση ή όχι της λοίμωξης COVID-19 η οποία αφορά την ανίχνευση αντισωμάτων στον SARS-CoV-2. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στη χρήση ειδικών ταινιών από νανοσωματίδια χρυσού και εφαρμόζεται σε πολλές χώρες – απαιτεί ωστόσο τη λήψη δείγματος αίματος. Η διαδικασία ενώ είναι απλή είναι σχετικώς επώδυνη ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο μόλυνσης ή διασταυρούμενης επιμόλυνσης – παράλληλα τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα του kit αποτελούν πιθανό κίνδυνο βιοασφάλειας. Το μεσοκυττάριο υγρό «πηγή» αντισωμάτων Oπως εξήγησε η πρώτη συγγραφέας της νέας μελέτης σχετικά με το «αναίμακτο» τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων στον SARS-CoV-2 Λεϊλέι Μπάο από το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Τόκιο «προκειμένου να αναπτύξουμε ένα ελάχιστα επεμβατικό τεστ το οποίο δεν θα είχε τα μειονεκτήματα των άλλων, εξερευνήσαμε την ιδέα λήψης και ελέγχου του μεσοκυττάριου υγρού (ονομάζεται αλλιώς διάμεσο υγρό, interstitial fluid, ISF) το οποίο βρίσκεται στην επιδερμίδα και στη δερμίδα (ή χόριο) – στην ανώτερη δηλαδή και τη μέση στιβάδα του ανθρώπινου δέρματος. Παρότι τα επίπεδα αντισωμάτων στο μεσοκυττάριο υγρό είναι της τάξεως του περίπου 15%-25% εκείνων στο αίμα, είδαμε ότι ήταν δυνατόν να ανιχνευθούν IgM/IgG αντισώματα εξειδικευμένα ενάντια στον SARS-CoV-2. Καταλήξαμε λοιπόν στο ότι το μεσοκυττάριο υγρό μπορεί να αποτελέσει άμεσο υποκατάστατο του αίματος για λήψη δείγματος». Ανίχνευση σε τρία λεπτά μέσω ενός μικρού επιθέματος Αφού έδειξαν ότι το μεσοκυττάριο υγρό είναι κατάλληλο για την ανίχνευση αντισωμάτων, οι ερευνητές ανέπτυξαν μια καινοτόμο προσέγγιση τόσο για τη λήψη δείγματος του υγρού όσο και για τον έλεγχό του σχετικά με την ύπαρξη αντι-SARS-CoV-2 αντισωμάτων. «Αρχικώς αναπτύξαμε βιοδιασπώμενες πορώδεις μικροβελόνες από πολυγαλακτικό οξύ οι οποίες συλλέγουν το δείγμα του μεσοκυττάριου υγρού από το ανθρώπινο δέρμα» περιέγραψε ο Μπαμτζούν Χιμ, κύριος συγγραφέας της μελέτης και συμπλήρωσε: «Στη συνέχεια κατασκευάσαμε έναν βιοαισθητήρα με βάση το χαρτί για την ανίχνευση των εξειδικευμένων στον SARS-CoV-2 αντισωμάτων». «Παντρεύοντας» αυτές τις δύο προσεγγίσεις οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα μικρό επίθεμα το οποίο προσφέρει ανίχνευση των αντισωμάτων στον SARS-CoV-2 μέσα σε μόλις τρία λεπτά, όπως έδειξαν πειράματα in vitro. Και για πολλές άλλες λοιμώξεις Οι ερευνητές κατέληξαν σημειώνοντας ότι η νέα συσκευή ανίχνευσης αντισωμάτων στον SARS-CoV-2 μπορεί να προσφέρει ταχύ εντοπισμό της COVID-19 και πολλών άλλων λοιμώξεων – μια μέθοδος η οποία είναι επίσης πλήρως ασφαλής και «φιλική» προς τους ασθενείς.