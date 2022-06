Xάος στα αεροδρόμια: Απεργίες στη Γαλλία, μαζικές ακυρώσεις πτήσεων στη Γερμανία

Τεράστια προβλήματα καταγράφονται σε πολλά διεθνή αεροδρόμια της Ευρώπης καθώς οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού ενώ πλήττονται και από απεργιακές κινητοποιήσεις του προσωπικού τους.

Αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός επιτείνει την ασφυξία στα αεροδρόμια και προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Στη Γαλλία, το ένα τέταρτο των πτήσεων ακυρώθηκαν και δύο αεροδιάδρομοι έκλεισαν την Πέμπτη λόγω απεργίας των εργαζομένων στο αεροδρόμιο Paris-Charles de Gaulle.

Η αποχώρηση πολλών υπαλλήλων μιας σειράς ειδικοτήτων αναμένεται να εντείνει τα προβλήματα στο αεροδρόμιο και τις καθυστερήσεις σε δρομολόγια. Παρά το γεγονός ότι η απεργία δεν επεκτάθηκε στο αεροδρόμιο Orly, κάποιες καθυστερήσεις αναμένεται να υπάρξουν και εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Air France ακύρωσε 85 πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων την Πέμπτη λόγω της απεργίας, δήλωσε εκπρόσωπος. Ο γαλλικός βραχίονας της Air France-KLM διατηρεί τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, αν και με ορισμένες αλλαγές στον προγραμματισμό.

Τα γαλλικά συνδικάτα απαιτούν την άμεση αύξηση των μισθών κατά 300 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. «Παρά την κυκλοφορία και τα κέρδη που επιστρέφουν, η δουλειά μας δεν αποζημιώνεται αρκετά», ανέφεραν τα συνδικάτα. «Αυτό είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης».

In pictures: Paris Charles de Gaulle airport employees go on strike to demand higher wages, leading to delays for almost a quarter of flights pic.twitter.com/KVYYX3Jpqn

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 9, 2022