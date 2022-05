Παγκόσμια Τράπεζα: $84 δισ. απέφερε η τιμολόγηση των εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως το 2021

Το ποσό των 84 δισ. δολαρίων αποκόμισαν πέρυσι οι χώρες διεθνώς από τις χρεώσεις που επέβαλαν στις επιχειρήσεις για τις εκπομπές ρύπων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα. Πρόκειται για ένα ποσό κατά 60% υψηλότερο σε σχέση με το 2020, καθώς οι τιμές ανέβηκαν σημαντικά δεδομένου πως το τέλος των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας έφερε αναζωπύρωση της επιχειρηματικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.

«Μια τόσο εντυπωσιακή αύξηση αντανακλά τις προοπτικές που υπάρχουν από την εμπορία των τιμών των ρύπων για την αναμόρφωση των κινήτρων και των επενδύσεων προς την κατεύθυνση της απολιγνιτοποίησης» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η έκθεση.

NEWS: Global carbon pricing revenues rose 60% in 2021 to a record $84 billion, according to latest @WorldBank report. https://t.co/FJ0q3Zj0nW #PriceOnCarbon #Innovate4Climate pic.twitter.com/Y9Lqn68GUk

— World Bank Climate (@WBG_Climate) May 24, 2022