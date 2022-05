ΗΠΑ: Ο Πούτιν θέλει να μεταφέρει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία

«Οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν προετοιμάζεται για μια μακρά σύγκρουση στην Ουκρανία. Μια ρωσική νίκη στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο» δήλωσε η διευθύντρια της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, Αβρίλ Χάινς.

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς» τόνισε, σύμφωνα με το AFP.

#BREAKING Putin determined to take war beyond Donbas to Transnistria: US intelligence chief pic.twitter.com/DUrWKJXnmN

— AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022