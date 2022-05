Το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη δέχεται εισβολή από ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με oυκρανό στρατιώτη που βρίσκεται στο συγκρότημα.

Ο αναπληρωτής διοικητής του συντάγματος του Αζόφ, Σβιατόσλαβ Παλαμάρ, δήλωσε στο Associated Press «είναι αλήθεια ότι η χαλυβουργία δέχεται επίθεση».

Νωρίτερα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μαριούπολης ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός «έχει αρχίσει να εισβάλει στο εργοστάσιο σε πολλά σημεία».

Οι αναφορές έρχονται εν μέσω προσπάθειας του ΟΗΕ για εκκένωση αμάχων από το εργοστάσιο, η οποία βοήθησε δεκάδες ανθρώπους να διαφύγουν από τις μεγάλες εγκαταστάσεις. Σχεδόν πριν από δύο εβδομάδες, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διατάξει τον στρατό του να μην εισβάλει στο εργοστάσιο αλλά να το αποκλείσει.

Περίπου 200 άμαχοι εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι σε καταφύγια κάτω από το εργοστάσιο. Περαιτέρω εκκενώσεις από το εργοστάσιο έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, αλλά δεν είναι σαφές εάν μπορούν τώρα να προχωρήσουν.

Αξιωματούχος του ΟΗΕ γνωστοποίησε ότι 101 άμαχοι εκκενώθηκαν επιτυχώς από το Αζοφστάλ.

Βίντεο από την πολιορκημένη ουκρανική πόλη δείχνει πυκνό καπνό να υψώνεται από την περιοχή του εργοστασίου, υπό τον ήχο ισχυρών εκρήξεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν νέες επιθέσεις στο ερειπωμένο συγκρότημα, σύμφωνα με επίσημες αναφορές και από τις δύο πλευρές.

Όλη τη νύχτα το εργοστάσιο δεχόταν επίθεση από πυροβολικό και αεροσκάφη. Δύο γυναίκες πολίτες σε ένα από τα καταφύγια σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα μαζικής αεροπορικής επίθεσης, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση από το Αζόφσταλ ο Denys Shlega, διοικητής της Εθνικής Φρουράς.

Το σύνταγμα Azov δημοσίευσε εικόνες από τις σορούς των δύο γυναικών μέσα στο συγκρότημα.

«Από το πρωί, ο εχθρός προσπαθεί να επιτεθεί στο εργοστάσιο χρησιμοποιώντας τεθωρακισμένα οχήματα. Οι στρατιώτες μας απωθούν γενναία όλες τις επιθέσεις» δήλωσε ο ίδιος.

Ο Σβιατοσλάβ Παλαμάρ, διοικητής του Τάγματος Αζόφ, ο οποίος βρίσκεται επίσης εντός του εργοστασίου, δήλωσε στο CNN την Τρίτη ότι το Azovstal «δέχεται τώρα επίθεση».

The #Ukrainian military and more than 200 civilians remain at the «#Azovstal» plant in #Mariupol. pic.twitter.com/0UWvXBjJrH

— NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2022