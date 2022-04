FILE PHOTO: An unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile launches during an operational test at 2:10 a.m. Pacific Daylight Time at Vandenberg Air Force Base, California, U.S., August 2, 2017. Picture taken August 2, 2017. To Match Special Report USA-NUCLEAR/ICBM U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να καταφύγει σε όπλα μαζικής καταστροφής, όπως χημικά και τακτικά πυρηνικά όπλα, εάν δεν καταφέρει να επιτύχει «νίκη των συμβατικών δυνάμεων» στην ανατολική Ουκρανία, λέει ο Niall Ferguson, συνεργάτης του Ινστιτούτου Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. «Αυτοί είναι πολύ σοβαροί κίνδυνοι, τους οποίους η κυβέρνηση Μπάιντεν φαίνεται να προεξοφλεί μάλλον πολύ εύκολα» δήλωσε ο Φέργκιουσον, ο οποίος ήταν επίσης καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, στην εκπομπή «Squawk Box Asia» του CNBC. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Ο «επιτήδειος ουδέτερος» που αναζητεί νέο ρόλο Η στρατηγική των ΗΠΑ φαίνεται να είναι η εξής: Να αφήσουν τον πόλεμο να συνεχιστεί για να «ματώσει η Ρωσία» και να ελπίζουν σε αλλαγή καθεστώτος στη Μόσχα, ωστόσο ο Φέργκιουσον ισχυρίζεται ότι αυτή είναι «πολύ επικίνδυνη» στρατηγική. Την τελευταία εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από περιοχές γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς η Μόσχα μετατοπίζει το ενδιαφέρον της σε αυτό που ο Σεργκέι Ρούντσκοϊ, αναπληρωτής αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, αποκάλεσε «πλήρη απελευθέρωση» του Ντονμπάς. Όπλα μαζικής καταστροφής; Εάν καταστεί σαφές τις επόμενες εβδομάδες ότι οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται να πετύχουν αποφασιστική νίκη στο Ντονμπάς, ο Φέργκιουσον δηλώνει ότι ο Πούτιν μπορεί να βρεθεί σε «εξαιρετικά δύσκολη» κατάσταση χωρίς προφανή διέξοδο. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να διαπράξει «φρικτή καταστροφή» με συμβατικές δυνάμεις, όπως οι πύραυλοι κρουζ. Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο οπλοστάσιο πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο, με τις ΗΠΑ να έρχονται δεύτερες. Ωστόσο, ο Phillips O’Brien του Πανεπιστημίου του St. Andrews πιστεύει ότι είναι «απίθανο, αν όχι αδύνατο» ο Πούτιν να καταφύγει σε όπλα μαζικής καταστροφής. Η χρήση όπλων μαζικής καταστροφής θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη της Ουκρανίας διεθνώς, όσον αφορά τα όπλα και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δήλωσε ο O’Brien, προσθέτοντας ότι δεν είναι, επίσης, σαφές πώς τα όπλα αυτά θα βοηθούσαν τη Ρωσία να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους. «Μπορεί να σκοτώσουν ανθρώπους σε ορισμένες πόλεις – αλλά πώς αυτό θα τους βοηθήσει να κερδίσουν τον πόλεμο;» διερωτήθηκε.  Το αλεξίσφαιρο γιλέκο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share