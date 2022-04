Twitter: Ο Μασκ στο συμβούλιο, η μετοχή στα ύψη

Την ανοδική της πορεία συνεχίζει και σήμερα η μετοχή του Twitter με την είσοδο του Ίλον Μασκ στη μετοχική της σύνθεση να εκτιμάται πως θα φέρει νέα, αναπτυξιακά, δεδομένα στην εταιρεία. Μάλιστα, η τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσε πως το αφεντικό της Tesla θα καθίσει και στο διοικητικό της συμβούλιο.

«Μέσα από συνομιλίες με τον Ίλον τις τελευταίες εβδομάδες, έγινε σαφές σε εμάς πως θα φέρει σημαντική αξία στο διοικητικό μας συμβούλιο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της εταιρείας, Παράγκ Αγκραβάλ. «Είναι και ένθερμος υποστηρικτής και σκληρός κριτής της υπηρεσίας μας, που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το Twitter, και το διοικητικό της συμβούλιο, για να μας κάνει πιο ισχυρούς μακροπρόθεσμα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο Μασκ από την πλευρά του αποδέχτηκε την πρόσκληση και δήλωσε έτοιμος να συνεργαστεί με τη διοίκηση και το συμβούλιο για να δρομολογήσει «σημαντικές βελτιώσεις» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Looking forward to working with Parag & Twitter board to make significant improvements to Twitter in coming months!

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022