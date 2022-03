Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της «στρατιωτικής επιχείρησής» της -όπως την αποκαλεί- στην Ουκρανία έχει ολοκληρώσει στο μεγαλύτερο μέρος της η Ρωσία και τώρα επικεντρώνεται στο να «απελευθερώσει πλήρως» την περιοχή του Ντονμπάς.

Η ανταποκρίτρια των Financial Times, Polina Ivanona, παρουσιάζει τα μέχρι στιγμής δεδομένα, επεξηγώντας τι εννοεί η Μόσχα λέγοντας ότι μπαίνει στη δεύτερη φάση του πολέμου.

Πρώτον, οι στρατηγοί είπαν ότι η Ρωσία είχε πάντα πρόθεση μόνο να «απελευθερώσει» το Ντονμπάς, αυτό είχε σκοπό να κάνει. Είχαν δύο επιλογές: να πολεμήσουν στα ανατολικά, αλλά να επιτρέψουν στο Κίεβο να αναπληρώσει τις δυνάμεις του ή να ξεκινήσουν με τον αποκλεισμό των ουκρανικών στρατιωτικών ικανοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια ενός μήνα πολέμου, η Ρωσία έχει χτυπήσει τις περισσότερες από τις στρατιωτικές ικανότητες της Ουκρανίας, ισχυρίστηκαν οι στρατηγοί, επομένως μπορεί τώρα να προχωρήσει στην επόμενη φάση, η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στην ανατολή, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ισχυρούς βομβαρδισμούς.

Η Ρωσία δεν είχε ποτέ σκοπό να καταλάβει το Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες πόλεις, είπαν οι στρατηγοί. Αυτά δεν είναι πισωγυρίσματα με άλλα λόγια, είναι όλα μέρος του σχεδίου. Και το σχέδιο ήταν να αποσπάσει την προσοχή των ουκρανικών δυνάμεων, ενώ η Ρωσία/Ντονέτσκ/Λουγκάνσκ είχαν εδαφικά κέρδη στα ανατολικά».

Πολλές δηλώσεις έγιναν για μη στόχευση πολιτικών υποδομών, αποφυγή απωλειών αμάχων.

Το υπουργείο Αμυνας μοιράστηκε, επίσης, ένα νέο επίσημο νούμερο για τον αριθμό των ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν, η δεύτερη δήλωση από τη ρωσική πλευρά κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Λέγεται ότι 1.351 σκοτώθηκαν – ο αριθμός είναι πολύ χαμηλότερος από τις ουκρανικές και διεθνείς εκτιμήσεις.

Russia’s military held a big briefing this afternoon, announcing the war was entering a ‘second phase’.

Here’s a summary of how Russia, at this point in the war, is depicting what it set out to do, why, and where we’re at. (relaying their words, pls don’t shoot msnger) pic.twitter.com/1kS2VRK8iI

— Polina Ivanova (@polinaivanovva) March 25, 2022