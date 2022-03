Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Ζοζέπ Μπορέλ, τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με ένα νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Συζητήσαμε για την προετοιμασία του πέμπτου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ εις βάρος της Ρωσίας. Η πίεση θα συνεχίσει να αυξάνεται όσο χρειάζεται για να σταματήσει η ρωσική βαρβαρότητα. Συζητήσαμε επίσης για την προστασία και την βοήθεια προς τους Ουκρανούς που έφυγαν για την ΕΕ για να γλιτώσουν από τις ρωσικές βόμβες», έγραψε ο ίδιος στο Twitter.

Spoke to @JosepBorrellF. We discussed the preparation of the 5th EU sanctions package on Russia. Pressure will keep mounting as long as it is needed to stop Russian barbarism. We also discussed protection and help for Ukrainians who fled from Russian bombs to the EU.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2022