Μητσοτάκης: Απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «η αντιμετώπιση μίας τέτοιας πρόκλησης απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση» ενώ σημείωσε ότι «χρειάζονται δράσεις μέχρι τον τερματισμό του πολέμου και της ομαλοποίησης της λειτουργίας των αγορών».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ζήτημα κορυφαίας σημασίας τις συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

«Οι 4 χώρες συμφωνήσαμε ότι οι λύσεις δεν γίνεται να είναι μόνο εθνικές. Χθες εμείς ανακοινώσαμε μία πρόσθετη δέσμη ρυθμίσεων. Προτείνουμε εναρμονισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές παρεμβάσεις απέναντι στις κερδοσκοπικές τάσεις ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού. Πρέπει να πάρουμε άμεσα αποφάσεις. Δεν γίνεται να μην συγκροτούμε ενιαίο μέτωπο και στο επίπεδο της οικονομίας. Αυτή η ενεργειακή κρίση μπορεί να ξαναξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού στην ήπειρό μας», είπε ο πρωθυπουργός.

Τέλος, ενημέρωσε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε. «Να εκφράσω δημόσια τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, ειδικά στην Μαριούπολη. Η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022