ΗΠΑ: Βοήθεια 13,6 δισ. δολαρίων στην Ουκρανία

Νόμο που προβλέπει βοήθεια ύψους 13,6 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία υπέγραψε την Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

Όπως ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος, τα χρήματα για την Ουκρανία θα διατεθούν τόσο για τους πρόσφυγες που φεύγουν από τη χώρα, όσο και για αμυντικό εξοπλισμό και εκπαίδευση του ουκρανικού στρατού.

I just signed the Bipartisan Government Funding Bill into law — keeping the government open and providing a historic $13.6 billion in funding to Ukraine.

— President Biden (@POTUS) March 15, 2022