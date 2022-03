Αυτή είναι η πρώτη επίσημη πρόταση για την αγορά της Τσέλσι

Η απόφαση της Ρωσίας να εισβάλει στρατιωτικά στα εδάφη της Ουκρανίας έχει φέρει τα πάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη και φυσικά ο αθλητισμός δεν θα μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστος από αυτά το γεγονότα.

Η Τσέλσι είναι μια από τις ομάδες που επηρεάστηκε άρδην από αυτή την κατάσταση, καθώς ο Ρομάν Αμπράμοβιτς βρίσκεται στο στόχαστρο της βρετανικής κυβέρνησης, λόγω της σχέσης του με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς δεν μπορεί να έχει καμία οικονομική συναλλαγή στο Λονδίνο και είναι αναγκασμένος να βάλει πωλητήριο άμεσα στην ομάδα.

Οι Λονδρέζοι πλέον δεν έχουν κανένα έσοδο και έχουν παγώσει όλοι οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία μεταγραφή και μόνο με την αλλαγή ιδιοκτησίας θα βρουν ξανά την ηρεμία τους και θα επιστρέψουν στην κανονικότητα.

Πριν από λίγα 24ωρα είχε διαρρεύσει πως υπάρχει αισιοδοξία ότι το deal για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Τσέλσι θα περάσει σε νέα χέρια εντός 4-6 εβδομάδων και Μπλε θα βγουν από το αδιέξοδο.

Όπως αποκάλυψε μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter ο δημοσιογράφος, Μπεν Γιάκομπς, υπάρχει η πρώτη πρόταση για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, προερχόμενη από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, που είναι αρκετά σοβαρή και υψηλή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μπεν Γιάκομπς:

«Επιβεβαιώνω πως η Saudi Media Group κατέθεσε πρόταση ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων λιρών για να αγοράσει την Τσέλσι. Ο Μοχάμεντ Αλκερέιχι είναι φαν της Τσέλσι και ηγείται ενός ιδιωτικό κονσόρτιουμ.

Δεν έχει κάποιους άμεσους κυβερνητικούς δεσμούς».

I can confirm Saudi Media Group have made a £2.7bn ($3.5bn) offer to buy Chelsea. Mohamed Alkhereiji is a Chelsea fan and leading a private consortium. No direct government links.

— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 14, 2022