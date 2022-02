«Στον πάγο» βάζει τον Nord Stream 2 ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία με την αναγνώριση των δύο αποσχισθεισών επαρχιών από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Reuters, Thomas Escritt, ο Σολτς δήλωσε ότι ο Nord Stream 2 «δεν θα λάβει πιστοποίηση».

Scholz says Nord Stream 2 will not be certified.

