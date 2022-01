Νόβακ Τζόκοβιτς – Παράταση στην απόφαση για απέλαση ή όχι

Το… σίριαλ Νόβακ Τζόκοβιτς θα έχει ακόμα αρκετά επεισόδια. Όπως φαίνεται, η απόφαση για την απέλαση ή παραμονή του Σέρβου τενίστα στην Αυστραλία θα καθυστερήσει, αφού δεν θα βγει ούτε σήμερα, όπως ήταν το αρχικό πλάνο.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο δικαιώθηκε χθες από το ομοσπονδιακό δικαστήριο, με τον Υπουργό Μετανάστευσης, Αλεξ Χοκ, να θέλει να εξετάσει όλα τα δεδομένα πριν εκδώσει την οποιαδήποτε απόφαση.

Παράταση λοιπόν στην αγωνία, με το υπουργείο να βγάζει και σχετική ανακοίνωση για το θέμα. «Όπως τονίστηκε και χθες στο δικαστήριο, ο υπουργός Χοκ εξετάζει το ενδεχόμενο ακύρωσης της βίζας του κυρίου Τζόκοβιτς. Σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, ο υπουργός Χοκ θα εξετάσει διεξοδικά την υπόθεση. Mε το θέμα ακόμα να εκκρεμεί, για νομικούς λόγους είναι ανάρμοστο να γίνει επιπλέον σχόλιο».

Θυμίζουμε πως απομένουν έξι μέρες για την έναρξη του τουρνουά στην Αυστραλία και κανείς δε γνωρίζει ακόμα ποια θα είναι η… τύχη του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Σημειώνεται πως ο κορυφαίος τενίστας εξέφρασε χθες την πρόθεσή του να παραμείνει στην Αυστραλία και να αγωνιστεί στο Αυστραλιανό Open.

Την ώρα που η οικογένειά του έδινε συνέντευξη Τύπου, ο Σέρβος έκανε μια ανάρτηση στο Twitter δηλώνοντας αποφασισμένος να αγωνιστεί στη διοργάνωση. «Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που ο δικαστής ανέτρεψε την ακύρωση της βίζας μου. Παρά τα όσα έχουν συμβεί, θέλω να μείνω και να προσπαθήσω να αγωνιστώ στο Australian Open. Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό. Πέταξα εδώ για να παίξω σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουμε μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022