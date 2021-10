NBA – Το «τρελό» φινάλε και η διπλή παράταση στη Νέα Υόρκη

Ματς για γερά νεύρα στη Νέα Υόρκη ανάμεσα στους Νικς και τους Μπόστον Σέλτικς.

Έπειτα από 58 αγωνιστικά λεπτά ι γηπεδούχοι κατάφεραν να επιβληθούν των Σέλτικς και να φθάσουν στη μεγάλη νίκη, κάνοντας ποδαρικό στη σεζόν με το δεξί.

Ένα παιχνίδι το οποίο οδηγήθηκε σε διπλή παράταση.

Τι και αν οι Νικς βρέθηκαν μπροστά με τέσσερις πόντους, σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη;

Με δύο τρίποντα οι Σέλτικς οδήγησαν το ματς στην παράταση, με τον Σμαρτ να ισοφαρίζει με buzzer beater.

Δείτε όλα όσα έγιναν στο «τρελό» φινάλε της αναμέτρησης:

The @nyknicks and @celtics 2OT thriller was must-see TV down the stretch 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/OyaBuEjxpg

— NBA (@NBA) October 21, 2021