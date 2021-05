Είχε πάντα μια ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό η Πενέλοπε Κρουζ. Σαφώς και έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι νωρίς στην καριέρα της υποδύθηκε μια συμπατριώτισσά μας στο «Μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» (2001), αφήνοντας μάλιστα τις καλύτερες εντυπώσεις με την απλότητα και τη φιλική συμπεριφορά της στους κατοίκους της Κεφαλλονιάς όπου είχαν πραγματοποιηθεί τα γυρίσματα της ταινίας.

Μελαχρινή, χαριτωμένα όμορφη, χωρίς όμως να γίνεται απειλητικά σέξι, με μεσογειακά χαρακτηριστικά, άφηνε το περιθώριο στις γυναίκες να ταυτιστούν μαζί της και στους άνδρες να την ποθούν λελογισμένα. Το ότι παντρεύτηκε στην πορεία και μια άλλη αδυναμία των εγχώριων σινεφίλ, τον συμπατριώτη της Χαβιέ Μπαρδέμ (ο οποίος μάλιστα μάς απευθύνθηκε και στη γλώσσα μας διαφημίζοντας τις παστίλιες για τον πόνο του άλλου) ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα.

Η 47χρονη σταρ του σινεμά συμμετέχει αυτή την περίοδο στα γυρίσματα της νέας ταινίας του μέντορά της, Πέδρο Αλμοδόβαρ. Το φιλμ θα λέγεται «Madres Paralelas» («Παράλληλες Μητέρες»), παίζει σε αυτό και η Ρόσι ντε Πάλμα και ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης δήλωσε πρόσφατα στους «New York Times» πως η παρουσία τους του «δίνει μια τεράστια αίσθηση ασφάλειας. Η Ρόσι είναι αυτή που με κρατά ενήμερο για τις εντυπώσεις που αφήνουν τα έργα μου στους νέους καλλιτέχνες και η Πενέλοπε πάντα με προσέχει με την αυταπάρνηση που διακρίνει μια κόρη όταν πρόκειται για τον λατρεμένο της πατέρα». Υπενθυμίζουμε πως ο Πέδρο και η Πενέλοπε έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, στην «Καυτή σάρκα» (1997), στο «Oλα για τη μητέρα μου» (1999), στο «Πόνος και Δόξα» (2019), στο «Δεν κρατιέμαι» (2013), στις «Ραγισμένες αγκαλιές» (2009), όμως την καλύτερή της ερμηνεία σε ταινία του την έχει κάνει στο παραγνωρισμένο «Volver» («Γύρνα πίσω», 2006), για την οποία προτάθηκε και για Οσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου – στη σκηνή που άδει βουρκωμένη το ομώνυμο τραγούδι δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της.

Από τη Μαδρίτη στο Χόλιγουντ

Πώς έφθασε, όμως, ολόκληρος ο πλανήτης να την αποκαλεί μόνο με το μικρό της όνομα; To οποίο λέγεται πως οι γονείς της τής έδωσαν με αφορμή το «Penélope», ένα σπαραξικάρδιο (κάποιοι ενδεχομένως να το χαρακτήριζαν και μελοδραματικό) τραγούδι του Χοάν Μανουέλ Σεράτ που υπήρξε τεράστια επιτυχία στην Ισπανία πριν από μερικές δεκαετίες και αφηγείται την τραγική ιστορία μιας πιστής Πηνελόπης που περιμένει, εις μάτην, τον αγαπημένο της να επιστρέψει, καθισμένη, φορώντας τα καλά της, σε ένα παγκάκι του σταθμού του τρένου (να άλλη μία σύνδεση, μέσω των ομηρικών επών και της μουσικής, με την Ελλάδα). Η μαδριλένα ηθοποιός, η οποία γιόρτασε στις 28 Απριλίου τα γενέθλιά της, ήρθε στη ζωή το 1974. Ηξερε από πολύ μικρή ότι ήθελε να εισχωρήσει στη βιομηχανία του θεάματος – την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση την έκανε στα 16 της χρόνια. Στην πατρίδα της έγινε διάσημη στα 18 της, λόγω των τολμηρών σκηνών της μεγάλης κινηματογραφικής επιτυχίας «Jamon, Jamon» (1992) του Μπίγκας Λούνα. Στη συνέχεια μπήκε στη ζωή της ο Αλμοδόβαρ, ο σωστός άνθρωπος τη σωστή στιγμή. Γιατί; Διότι χάρη στη διεθνή αναγνώριση των φιλμ του στράφηκαν προς τη νεαρή ηθοποιό οι κεραίες των παραγωγών του Χόλιγουντ, την περίοδο μάλιστα που η Μέκκα του Κινηματογράφου έψαχνε ισπανόφωνες ηθοποιούς για να ικανοποιήσει στις ΗΠΑ τις ψυχαγωγικές επιθυμίες του ολοένα αυξανόμενου λατινόφωνου πληθυσμού που είχε ανάγκη από εκπροσώπηση σε κάθε τύπο οθόνης. Η Κρουζ λανσαρίστηκε ως το αντίπαλο δέος της Σάλμα Χάγεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ, μια πιο ραφινάτη, ευρωπαϊκή εκδοχή τους, και μια καριέρα γεννήθηκε.

Η άγουρη μελαχρινή έκανε αμέσως εντύπωση. Στην αρχή μάς απασχόλησαν περισσότερο οι έρωτές της, ένα ρομάντζο με τον Μάθιου Μακόναχι και ένας θυελλώδης δεσμός με τον Τομ Κρουζ. Οι συμμετοχές της στις αμερικανικές παραγωγές θα χαρακτηρίζονταν μάλλον ως αδιάφορες. Εξωτικό αντικείμενο του πόθου στις περισσότερες, μια ευειδής παρουσία με σέξι προφορά και τίποτε άλλο. Δεν είχε κανείς μεγάλες απαιτήσεις από εκείνη: «Πήγα στο Λος Αντζελες πρώτη φορά το 1994. Δεν μιλούσα καθόλου αγγλικά. Μόνο δύο προτάσεις μπορούσα να πω: «How are you?» και «I want to work with Johnny Depp» (θέλω να δουλέψω με τον Τζόνι Ντεπ)», με τον οποίο κατάφερε τελικά να συνεργαστεί, δύο φορές μάλιστα. Τη μοίρα της άλλαξε ο Γούντι Αλεν με την αισθησιακή κωμωδία «Vicky Cristina Barcelona» (2008). Το ταμπεραμέντο βρήκε επιτέλους αξιόλογη διέξοδο και βραβεύτηκε για την ερμηνεία της με Οσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Τα γυρίσματα της επιφύλασσαν και κάτι άλλο μοιραίο, αφού εκεί φούντωσε ο έρωτάς της με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, τον οποίο γνώριζε ήδη αρκετά χρόνια χωρίς όμως να προκύψει κάτι άλλο ανάμεσά τους. Μία χρονιά αργότερα έλαβε πάλι θερμές κριτικές για τη συμμετοχή της στο μιούζικαλ «Εννέα» (2009) του Ρομπ Μάρσαλ.

Ολα για τη μητρότητα

Την τελευταία πενταετία η Κρουζ δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερες περγαμηνές, με εξαίρεση το πολύ ψυχαγωγικό «Εγκλημα στο Οριάν Εξπρές» (2017) του Κένεθ Μπράνα, την εντυπωσιακή ερμηνεία της ως Ντονατέλα Βερσάτσε στην τηλεοπτική σειρά «The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story» (2018) και την καλή ταινία «Το ξέρουν όλοι» (2018) του Ασγκάρ Φαραντί. Πέραν της προαναφερθείσας πολυαναμενόμενης νέας δημιουργίας του Αλμοδόβαρ, το 2022 θα δούμε στα σινεμά και την κατασκοπευτική περιπέτεια «The 355» με συμπρωταγωνίστριές της την Τζέσικα Τσαστέιν, τη Λουπίτα Νιόνγκο και την Νταϊάν Κρούγκερ. Η Πενέλοπε, την οποία οι φίλοι της αποκαλούν χαϊδευτικά «Πε», έχει υπάρξει σταθερά περιζήτητη από διάσημες εταιρείες καλλυντικών και μεγάλους οίκους μόδας για τις διαφημιστικές καμπάνιες τους, ενώ η φιλανθρωπική της δράση δεν είναι καθόλου αμελητέα.

Με τον Μπαρδέμ, πάντως, παντρεύτηκαν το 2010 στις Μπαχάμες. Στις αρχές του 2011 απέκτησαν ένα αγόρι, τον Λέο, και το 2013 μια κόρη, τη Λούνα. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τον κοινό τους βίο, διότι η Πενέλοπε παραμένει τρομερά προστατευτική σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή. Η μητρότητα αποτελεί τεράστια προτεραιότητα για εκείνη και έχει πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις της πόσο άλλαξε όταν απέκτησε παιδιά: «Οταν ήμουν μικρότερη, η γνώμη των άλλων είχε φοβερή βαρύτητα για εμένα, μόλις έγινα μητέρα κατάλαβα ότι υπήρχαν και πιο σημαντικά πράγματα. Για εμένα αυτή είναι η πιο σημαντική αποστολή στη ζωή μου και θα ήθελα να τη φέρω εις πέρας όσο πιο ολοκληρωμένα γίνεται». Πριν από λίγες εβδομάδες μοιράστηκε με την καναδέζικη έκδοση του γυναικείου περιοδικού «Elle» τα μυστικά της αειθαλούς ομορφιάς της (όχι κάτι πρωτότυπο: οργανικά τρόφιμα, πολύ νερό και πολύς ύπνος). Το ενδιαφέρον των περισσότερων από 5,5 εκατομμύρια ακολούθων της στο Instagram το κρατά ζωντανό με νοσταλγικές αναρτήσεις, ενσταντανέ με τη φίλη της Σάλμα Χάγεκ και συχνές στυλιστικές αλλαγές. Πρόσφατα, μάλιστα, μετέτρεψε την πλούσια κόμη της σε ένα ασύμμετρο καρέ που αναμένεται να γίνει πολύ δημοφιλές κούρεμα εφέτος το καλοκαίρι.