Champions League : Οκτάδα χωρίς Μέσι και χωρίς Ρονάλντο πρώτη φορά μετά το 2006

Ποιος να το φανταζόταν…

Όμως, ο χρόνος είναι αμείλικτος και είναι δεδομένο ότι θα φέρει το τέλος της εποχής του Κριστιάνο Ρονάλντο και του Λιονέλ Μέσι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Το πρώτο σημάδι είναι ορατό στην Ευρώπη και στην κορυφαία διοργάνωσή της, το Champions League.

Και τούτο, διότι είναι η πρώτη φορά από το 2006 που ούτε ένας από τους δύο σύγχρονους μύθους του αθλήματος δε θα πάρει μέρος στην προημιτελική φάση.

Αμφότεροι οι Ρονάλντο και Μέσι αποκλείστηκαν από τους «16» με Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα.

Επί 15 χρόνια οι δύο αστέρες ήταν παρόντες στους «8» του Champions League και σε πολλές περιπτώσεις κατέκτησαν το τρόπαιο.

Ωστόσο, φέτος κανένας από τους δύο δε θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο, και ίσως πλέον ο Αργεντινός και ο Πορτογάλος να έχουν αντιληφθεί για τα καλά πως η βασιλεία τους οδεύει προς τη δύση της.

#UCL quarter-final appearances of Lionel Messi and Cristiano Ronaldo:

2021: ❌

2020: Messi

2019: Both

2018: Both

2017: Both

2016: Both

2015: Both

2014: Both

2013: Both

2012: Both

2011: Both

2010: Messi

2009: Both

2008: CR7

2007: CR7

2006: ❌ pic.twitter.com/c069CDMhNV

— FIFA.com (@FIFAcom) March 10, 2021