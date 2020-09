Ολυμπιακός : «Ήρθε η ώρα της επιστροφής στο Champions League»

Ο Ολυμπιακός δίνει ένα ακόμη ραντεβού με την ιστορία. Ένα ακόμη σπουδαίο ματς, το οποίο πιθανότατα θα τον φέρει πιο κοντά στα «αστέρια» του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν αύριο Τετάρτη (23/9, 22:00) την Ομόνοια στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στόχος του Πέδρο Μαρτίνς και των παικτών του είναι μία νίκη δίχως να δεχθούν γκολ. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα τους επιτρέψει να ταξιδέψουν στην Κύπρο με αέρα πρόκρισης. Υπενθυμίζεται πως η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο ΓΣΠ της Λευκωσίας την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 22:00.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός από τη μεριά της, ανυπομονεί για την επιστροφή του συλλόγου στο Champions League. Στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Σε ανάρτησή της στα social media έχει ποστάρει φωτογραφία όλων των παικτών οι οποίοι είναι μία αγκαλιά, ενώ έχει ως λεζάντα τα εξής λόγια: «Ήρθε η ώρα της επιστροφής μας στο UEFA Champions League! Πάμε ΘΡΥΛΕ!»

Δείτε την «ερυθρόλευκη» ανάρτηση:

Ήρθε η ώρα της επιστροφής μας στο UEFA Champions League! Πάμε ΘΡΥΛΕ! / It’s time for us to return to the @ChampionsLeague ! Let’s go LEGEND! 🔴⚪️✊🏻#Olympiacos #OLYOMO #UCL #Football #Journey #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/xa9FgwGDbJ

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) September 22, 2020