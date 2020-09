Τουρκικά ΜΜΕ: Την Πέμπτη συνάντηση τεχνικών επιτροπών Ελλάδας – Τουρκίας στο ΝΑΤΟ

Την προσεχή Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί τελικά το η ελληνοτουρκική συνάντηση σε επίπεδο τεχνικών επιτροπών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, τις οποίες επικαλείται το τουρκικό Anadolu, η συνεδρίαση των τουρκικών και ελληνικών στρατιωτικών αντιπροσωπειών, η οποία πιθανώς να πραγματοποιούνταν σήμερα στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ, αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου με απόφαση της διοίκησης της στρατιωτικής επιτροπής του ευρωατλαντικής συμμαχίας.

#BREAKING Tuesday’s meeting between Turkish, Greek military delegations at NATO headquarters delayed until Sept 10: Turkish Defense Ministry sources

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 8, 2020