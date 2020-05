Συνάντηση Δένδια -Ισραηλινού πρέσβη για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας

Συνάντηση με τον πρέσβη του Ισραήλ Γιόσι Αμράνι (Yossi Amrani) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο υπουργείο Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και η ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακά ζητήματα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM @NikosDendias met w/ #Israel Ambassador Yossi Amrani at @GreeceMFA tdy – further enhancing 🇬🇷🇮🇱 coop. discussed, exchange of views on regional issues/ Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με Πρέσβη Ισραήλ Y.Amrani –ενίσχυση διμερούς συνεργασίας, ανταλλαγή απόψεων για περιφερειακά ζητήματα pic.twitter.com/zhviw7b2IW

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 12, 2020