Οι τρεις σημαντικές αλλαγές που φέρενει το τέλος του lockdown στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τη νέα τάξη πραγμάτων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ανακοίνωσε ο υφ. Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Ο Υφυπουργός, αφού ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μίλησε για την νέα πρόκληση, της σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες: – Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους εργαζόμενους και το επιβατικό κοινό. Ο έλεγχος της εφαρμογής του μέτρου θα γίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον. – Υιοθέτηση μέτρων ελεγχόμενης εισόδου στους σταθμούς, ώστε να επιτευχθεί, κατά το δυνατόν, η αναγκαία φυσική απόσταση. – Αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στο μέγιστο δυνατό βαθμό από την πρώτη κιόλας μέρα εφαρμογής του πλαισίου σταδιακής άρσης των περιορισμών. Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας διαμορφώνονται ως εξής: – Στο Μετρό και τον Ηλεκτρικό σήμερα η συχνότητα των συρμών είναι στα 7,5 λεπτά κατά τις ώρες αιχμής και σχεδιάζουμε να κατέβει στα 6 λεπτά. Να σημειωθεί πως η πύκνωση στο μέτρο του δυνατού των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής, θα συνοδεύεται από ταυτόχρονη μείωση των συχνοτήτων διέλευσης στα ενδιάμεσα διαστήματα. Ειδικότερα, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. – Στο Τραμ από τα 11 λεπτά στόχος είναι να φθάσουμε στα 8 λεπτά στις ώρες αιχμής. – Στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ από 550 οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα θα ανέλθουμε το επόμενο διάστημα στα 1.000. Οι συχνότητες αυτές θα βελτιωθούν σε δεύτερο στάδιο, σε συνάρτηση με την περαιτέρω άρση των περιορισμών. Προκειμένου τα παραπάνω μέτρα να τύχουν άμεσης εφαρμογής, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία: – Στη δυνατότητα εξαίρεσης του δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό των συγκοινωνιών. – Στην αναστολή των διαδικασιών της κινητικότητας των εργαζομένων από τους Οργανισμούς των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε άλλον φορέα. Αλλαγή στις ώρες αιχμής · Διαφοροποίηση της ώρας προσέλευσης των εργαζόμενων στη Δημόσια Διοίκηση και κατανομή της σε τρεις ζώνες: (07.00, 08.00 και 09.00 π.μ.)