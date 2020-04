Κόμπι Μπράιαντ : Γιατί είχε επιλέξει το νούμερο 8 στους Λέικερς

Ο Κόμπε Μπράιαντ λείπει σε όλους μας.

Ο παίκτης που κατά πολλούς έφθασε πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον στον Μάικλ Τζόρνταν έφυγε από τη ζωή πρόωρα, όταν το ιδιωτικό του ελικόπτερο συνετρίβη στην Καλαμπάσα της Καλιφόρνιας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο ίδιος και η 13χρονη κόρη του, Τζιάννα.

Ό,τι λοιπόν βγαίνει στην επιφάνεια με θέμα τον Black Mamba έχει ιδιαίτερη αξία πλέον.

Ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον Κόμπι να εξηγεί γιατί είχε επιλέξει να φορά το νούμερο 8 στο ΝΒΑ.

Ο Black Mamba, σε συνέντευξή του, πριν καν αλλάξει νούμερο για χάρη του 24, είχε πει πως ότι «παίζαμε σε ένα σχολικό τουρνουά όπου υπήρχαν 220 παιδιά. Και δεν υπήρχαν διαθέσιμα νούμερα. Εγώ φορούσα το 143. Ήταν το πρώτο νούμερο που φόρεσα σε κάτι τόσο ανταγωνιστικό. Και κάνοντας την πρόσθεση προέκυψε το 8» με το δημοσιογράφο να του λέει τότε: «Πρέπει να αποσυρθεί κάποια μέρα» και αυτόν να απαντά: «Το ελπίζω…»

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι στην οροφή του Staples Center υπάρχουν και τα δύο του νούμερα, αφού έχoυν αποσυρθεί και το 8 αλλά και το 24.

Kobe explains his decision on choosing the number 8… Reporter was spot on at the end 🗣 #MambaHistory pic.twitter.com/aTRngUEt8g

— mambahistory (@mambahistory) April 24, 2020