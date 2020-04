Επισήμως στα ντραφτ του ΝΒΑ ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι

Μόνο έκπληξη δεν προκαλεί η συμμετοχή του Αλεξέι Ποκουσέφσκι στα φετινά ντραφτ. Άλλωστε, όπως γράψαμε και παλιότερα, ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού βρίσκεται σταθερά στην πρώτη 20άδα των εκτιμήσεων κι είναι δεδομένο ότι θα πάει ψηλά. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα reports των σκάουτερ του ΝΒΑ.

Ο «Πόκου» δήλωσε επισήμως συμμετοχή κι αυτό έχει τη σημειολογική του αξία.

Κάπως έτσι ξεκινά το μεγάλο ταξίδι του Ποκουσέφσκι στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Κι αν πιστέψουμε τα mock drafts, που τον τοποθετούν όχι μόνο στον πρώτο γύρο, αλλά στην πρώτη εικοσάδα, οι Αμερικανοί έχουν στρώσει κόκκινο χαλί, για ένα παιδί μ’ εκπληκτικό σωματότυπο, που μπορεί να παίξει πολλές διαφορετικές θέσεις, που έχει μεγάλο άνοιγμα χεριών, κορμί (το οποίο φυσικά και θέλει «χτίσιμο») φτιαγμένο για να παίξει μπάσκετ υψηλών προσδοκιών.

Ο Ποκουσέφσκι είναι ένα από τα ευρωπαϊκό πρόσωπα, που έχουν μαγνητίσει τους σκάουτερ του ΝΒΑ, που τους ανάγκασε να έρθουν αρκετές φορές στη χώρα μας για να τον δουν και που βλέπουν καθημερινά να εξελίσσεται, να βάζει στοιχεία στο παιχνίδι του. Κι είναι από εκείνα τα παιδιά, που από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι το μέλλον του είναι στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.

I officially entered the draft! Excited about the future #NBADraft #TeamWass @Wasserman pic.twitter.com/7OH3VvLu9D

— Aleksej Pokusevski (@aleksejpokusevs) April 24, 2020