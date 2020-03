Γεραπετρίτης για κορωνοϊό: Νέα μέτρα αν εξαπλωθεί ο ίος

Policy Statements of the new Greek Government (Day 3), at the Greek Parliament, in Athens, July 22, 2019. / Προγραμματικές Δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης (Μέρα 3η), στη Βουλή, Αθήνα, 22 Ιουλίου, 2019

«Έχουμε ενεργοποιήσει το πρώτο πρωτόκολλο που αφορά το κλείσιμο των σχολείων. Εάν υπάρξει κλιμάκωση του προβλήματος με εξάπλωση του ιού, τότε θα υπάρχουν νέα μέτρα και θα αφορούν και άλλους χώρους και επιχειρήσεις που υπάρχει συνάθροιση του κόσμου» σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην εκπομπή MEGA MAG. Σημείωσε ότι για τα αθλητικά γεγονότα έχει υπάρξει μέριμνα ενώ αναφερόμενος στην Εκκλησία υπογράμμισε ότι τα ζητήματα αυτά έχουν μία ιδιαίτερη λεπτότητα. Τα 20 λάθη που οδήγησαν στην παγκόσμια εξάπλωση του κοροναϊού «Αυτό που επισημάναμε είναι ότι και η Εκκλησία πρέπει να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών. Υπάρχει η σύσταση της Πολιτείας να απέχουν οι πιστοί από τις μαζικές συναθροίσεις. Αναμένουμε και η ίδια η Εκκλησία να δώσει τις ανάλογες οδηγίες. Έρχεται χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων Ο κ. Γεραπετρίτης αναφερόμενος στον τομέα της Οικονομίας, τόνισε ότι πάμε σε μία λογική μεγαλύτερης χαλάρωσης των δημοσιονομικών στόχων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει και τους στόχους στην Ελλάδα για τα πλεονάσματα», πρόσθεσε. Η συρρίκνωση της Βουλής λόγω κορωνοϊού