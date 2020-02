Νίκη για τη Νότιγχαμ Φόρεστ 2-0 τη Λιντς

Ονειρική. Μαγική. Επική. Όπως και να χαρακτηρίσει κανείς τη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στην Λιντς θα είναι λίγο.

Οι Ρεντς του Σαμπρί Λαμουσί πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους στη φετινή Championship και επικράτησαν εντός έδρας της ομάδας του Μαρσέλο Μπιέλσα με 2-0, για την 31η αγωνιστική.

Με αυτό το τρίποντο η Νότιγχαμ έφτασε τους 54 βαθμούς και μείωσε στον πόντο τη διαφορά από τη δεύτερη θέση, που οδηγεί απευθείας στην Πρέμιερ Λιγκ.

Μια ονειρική σεζόν για την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, η οποία με τέτοιες εμφανίσεις έχει κάθε δικαίωμα να ονειρεύεται την άνοδο στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αυτός είναι άλλωστε ο μεγάλος φετινός στόχος της ιστορικής ομάδας του Νότιγχαμ, η οποία διαθέτει ένα από τα καλύτερα ρόστερ στην κατηγορία, με πολύ ποιοτικούς και έμπειρους παίκτες, έτοιμη για την επιστροφή της εκεί που ανήκει: Στην Πρέμιερ Λιγκ.

LIMBS! Tyler Walker’s late goal for Nottingham Forest against Leeds today in the Championship!#NFFCpic.twitter.com/Rg27fGAx7E

— Football Moments (@Footyments) February 8, 2020