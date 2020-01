Η νέα «παράσταση» του Αντετοκούνμπο

Οι Μπακς συνεχίζουν να προελαύνουν στη regular season, με τελευταίο θύμα τους τους Νετς, οι οποίοι υποτάχθηκαν στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και ηττήθηκαν με 117-97 στο Μπρούκλιν.

Τα ελάφια ήταν ανώτερα καθ’όλη τη διάρκεια του ματς, με τον Greek Freak να παίζει ουσιαστικά στο ρελαντί, αλλά και πάλι να είναι ο κορυφαίος του γηπέδου και μάλιστα χωρίς μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Ο Γιάνναρος ήταν απλά εξαιρετικός χωρίς μάλιστα να ανεβάσει ρυθμούς, κι έτσι ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους με 10/15 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο (αλλά και 8 λάθη) σε 25 λεπτά συμμετοχής.

The best from The Greek Freak:

29 PTS | 12 REB | 4 AST | 1 STL | 25 MIN. pic.twitter.com/UGZiyoRnNr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2020