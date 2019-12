Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον κόσμο του : «Ραντεβού το 2020, όλοι μαζί σαν μια γροθιά»

Το δικό του «ευχαριστώ» προς τον κόσμο της ομάδας έστειλε ο Ολυμπιακός, μέσω ανάρτησης στα social media.

Με το 2019 να φτάνει αισίως στο τέλος του, οι «ερυθρόλευκοι» θέλησαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη των οπαδών προς την ομάδα, οι οποίοι αποτέλεσαν τον 12ο παίκτη για το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς τόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης», όσο και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Μάλιστα, ο σύλλογος του Πειραιά έδωσε ραντεβού με τον κόσμο του ενόψει του νέου έτους, απευθύνοντας κάλεσμα προς τους οπαδούς για ανάλογη παρουσία και μέσα στο 2020.

«Ευχαριστούμε που και το 2019 ήσασταν ο 12ος παίκτης μας! Ραντεβού το 2020, όλοι μαζί σαν μια γροθιά!» ανέφεραν χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή τους οι «ερυθρόλευκοι».

Ευχαριστούμε που και το 2019 ήσασταν ο 12ος παίκτης μας! Ραντεβού το 2020, όλοι μαζί σαν μια γροθιά! / Thank you for being our 12th player in 2019! See you in 2020, all together again as one!#Olympiacos #Fans #ThankYou #Family #Football pic.twitter.com/CGQLIVJQkh

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 29, 2019