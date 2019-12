Η παράσταση του Αντετοκούνμπο απέναντι στους Χόρνετς

Οι Μπακς επικράτησαν εύκολα των Χόρνετς εντός έδρας με 137-96, φτάνοντας τις 11 συνεχόμενες νίκες και παρέμειναν στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας.

Κορυφαίος των ελαφιών σε ένα ακόμη παιχνίδι ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του σε μια εύκολη και σβηστή νίκη.

Συγκεκριμένα, ο Greek Freak ήταν εκπληκτικός για όση ώρα αγωνίστηκε και ολοκλήρωσε το ματς με με 26 πόντους με 10/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μόλις 20 λεπτά συμμετοχής.

Αξίζει να σημειωθεί όμως πως το σερί του στα double-double από την αρχή της σεζόν διακόπηκε κι έμεινε στα 19 συνεχόμενα.

The best of The Greek Freak:

26 PTS | 9 REB | 4 AST | 1 STL | 20 MIN. pic.twitter.com/f4qFVsV1ge

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 1, 2019